Schianto all'incrocio tra un'auto e uno scooter: ragazzo in ospedale in codice rosso

JESI - Uno scontro tra un’auto e uno scooter di grossa cilindrata, avvenuto questa mattina verso le 9 lungo via Ancona, ha paralizzato il traffico in ingresso e uscita dalla città.

Ancora al vaglio della Polizia locale di Jesi la dinamica e le responsabilità dell'incidente, dove si sono scontrati una Alfa Romeo Giulietta condotta da una donna 53enne e uno scooter su cui viaggiava un ragazzo di 24 anni. Il giovane centauro, che nell’impatto è stato sbalzato sull’asfalto, ha avuto la peggio, è stato trasportato con un codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Ha riportato traumi e contusioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita per fortuna.

