Sacerdote in retromarcia urta un passeggino: una bimba di 2 anni ferita, è grave

JESI - Giornata di incidenti quella di ieri in città. Quello che ha destato maggiore apprensione è avvenuto verso le 15,30 nei pressi della chiesa di Sant’Antonio di Paola, all’Arco Clementino. A restare ferita, una bambina di 2 anni seduta sul passeggino spinto dai genitori. La famigliola si trovava sulle strisce pedonali, in procinto di attraversare la strada, quando il passeggino con la bimba è stato urtato da una macchina che stava effettuando manovra di retromarcia.

Al volante della Toyota Yaris, c’era un sacerdote 70enne. Nell’impatto la piccola è stata sbalzata a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde. Rimasta sempre cosciente, la bambina è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del dipartimento materno infantile dell’ospedale Carlo Urbani per i primi accertamenti. Probabilmente ne verrà disposto il trasferimento al Salesi. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. E sempre la Croce verde è intervenuta in mattinata insieme all’eliambulanza per soccorrere un pensionato di 85 anni di Arcevia rimasto ferito in un incidente avvenuto verso le 10,45 in via Montelatiere, al confine tra Jesi e San Marcello, in frazione Acquasanta.

Nei pressi di una curva, la Fiat Idea su cui viaggiava l’85enne insieme al figlio (51 anni, alla guida) si è scontrata con un Doblò condotto da un 31enne. Padre e figlio erano di rientro dall’ospedale dove l’anziano si era sottoposto a un esame, stavano tornando a casa a Trecastelli. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’anziano abbia avuto un malore e si sia accasciato alla sua sinistra, appoggiandosi sul figlio che ha perso il controllo della vettura finita contro il Doblò.

Il pensionato è rimasto incastrato ed è stato liberato dai Vigili del fuoco, che lo hanno affidato ai sanitari dell’eliambulanza. È stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona, le sue condizioni sono gravi. Illesi il figlio e l’altro giovane. Sul posto i Carabinieri di Jesi, la polizia locale di Jesi e San Marcello.

