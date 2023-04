Jesi, travolta da un'auto mentre passeggia col padre: ragazzina di 13 anni all'ospedale

JESI - Stava camminando insieme al padre, ieri mattina verso le 7,40 è stata urtata da un’auto. Attimi di concitazione e paura questa mattina verso le 7,40 lungo via Gramsci all’intersezione con via XXV Aprile per una ragazzina di 13 anni investita. La piccola si trovava insieme al genitore quando è stata urtata da una Citroen C3 condotta da una donna che non è riuscita a evitare l’impatto. La ragazzina è caduta a terra e sebbene non abbia riportato gravi ferite per fortuna, è stata comunque prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e della Croce verde di Jesi che l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso.