Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, un uomo all'ospedale

JESI - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un alberto: un uomo all'ospedale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 14,30 circa a Jesi in via di Colle Onorato per un incidente stradale. Il conducente di un'autovettura perdeva il controllo del mezzo ed andava a sbattere contro un albero posizionato al margine della careggiata. La Squadra di Jesi intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 assisteva il ferito per poi affidarlo alle cure dei Sanitari del 118.

