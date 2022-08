Sbanda con l'auto, ne urta una in sosta e si ribalta: ferita una donna

JESI - Paura attorno alle 13,45 in via XX Luglio per un’anziana che si è ribaltata con la propria auto. Vista la dinamica, sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118, insieme alla Croce Verde di Jesi. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia locale, la donna di 74 anni con la sua Fiat Panda ha sbandato all’improvviso, ha urtato un’auto in sosta e poi si è ribaltata su un fianco. I presenti hanno allertato subito il 112. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza e non era ferita in modo grave: è stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Jesi, in codice giallo.