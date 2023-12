JESI - Incidente stradale ieri che ha visto coinvolti due ottantenni, un pedone e il conducente di un’auto. Il pedone è stato investito nelle prime ore di ieri mattina in via Virgilio Contadini, nei pressi della piscina comunale. Erano circa le 8.30, quando la Polizia locale è dovuta intervenire in un luogo della città che fino ad ora non era mai stato scenario di simili incidenti. L’82enne, residente a Jesi è stato investito da un 83enne, sempre jesino, che era alla guida di una Ford Fiesta. L’uomo, per cause in corso di accertamento, secondo una prima ricostruzione, avrebbe subito l’impatto con l’auto mentre era intento ad attraversare sulle strisce pedonali.

Scaraventato a terra, l’anziano è rimasto comunque sempre cosciente al cospetto dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto e, successivamente, hanno provveduto al trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. Investimento, l’ennesimo in città, che ha riportato alla mente il tragico incidente di venerdì sera il cui epilogo è stato molto diverso: il 63enne Piero Guerriero mentre era in sella alla sua bici si era scontrato con un’auto perdendo la vita sul freddo asfalto di via Cartiere Vecchie.