JESI - Tanta paura ieri mattina in viale Papa Giovanni XXIII, poco prima dell’incrocio con viale della Vittoria, dove una nonna e la sua nipotina di appena 3 anni sono state investite da un’auto mentre stavano attraversando la strada.

Per fortuna, il bilancio dell’incidente è lieve, nel senso che la donna e la piccola che si trovava sul passeggino sono state subito soccorse e a parte il grosso spavento, non hanno riportato che qualche graffio. Sotto choc anche l’uomo alla guida dell’auto, una Fiat Punto, che forse non ha frenato in tempo per evitare l’urto.

Erano le 9,30 quando nel trafficatissimo punto a ridosso del semaforo (in prossimità del civico 4) si è scatenato il panico, soprattutto nel vedere quel passeggino a terra che faceva temere il peggio. La donna di 65 anni residente in città, stava portando a spasso la nipotina e stavano attraversando la strada proprio mentre sopraggiungeva una Fiat Punto, guidata da un pensionato di 80 anni residente a Castelbellino.

Un impatto per fortuna non violento, anche perché la macchina procedeva a bassa velocità. Non è chiaro – lo stabiliranno gli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi – se la donna stesse spingendo il passeggino e attraversando sulle strisce pedonali. Immediato comunque l’allarme al numero unico 112: sul posto sono prontamente intervenuti l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde che hanno soccorso la nonna e la nipotina, trasportandole al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con codici di bassa gravità ma per le opportune valutazioni medico-diagnostiche. Tanto spavento per la bimba che piangeva a dirotto. L’automobilista è stato sentito dalla Polizia locale, che ha eseguito i rilievi di legge e poi deviato il traffico che a quell’ora è particolarmente intenso in viale Papa Giovanni XXIII. La ricostruzione della dinamica del sinistro è in fase di accertamento.