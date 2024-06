JESI - Sono in corso da parte del Dipartimento prevenzione dell’Ast e della Polstrada di Senigallia gli accertamenti relativi all’infortunio sul lavoro che si è verificato martedì sera verso le 21,30 lungo la superstrada SS76, al km 65+720 nel tratto compreso tra le uscite di Monsano e Interporto, corsia monti (in direzione Fabriano). L’incidente è avvenuto nell’ambito del cantiere allestito per il rifacimento del fondo stradale, dove al momento dell’infortunio stavano lavorando una decina di operai.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, sembra che un macchinario – una fresa utilizzata la preparazione del manto stradale prima della posa dell’asfalto – guidata da un operaio italiano di 48 anni residente nel Pesarese, abbia improvvisamente perso il controllo andando a travolgere prima un altro veicolo fermo nel cantiere e poi un operaio che si trovava nei pressi. L’uomo (un 50enne italiano residente a Sassoferrato) è stato accidentalmente investito dal macchinario condotto dal collega, restando gravemente ferito. E’ stato proprio il conducente del mezzo, a prestare i primi soccorsi e lanciare l’allarme, richiamando l’attenzione della squadra di operai che si trovava nel cantiere stradale. Il 50enne, rimasto per fortuna sempre cosciente, è stato prontamente aiutato dai colleghi che hanno subito allertato il 112. Sul posto, oltre all’automedica del 118 e con un’ambulanza, sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Senigallia e i tecnici dell’Ast per la verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere in base alle vigenti normative.

L’operaio, rimasto ferito a una gamba, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Fino a tarda notte è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso, che hanno scongiurato il pericolo di vita. Così come fino a tarda notte gli agenti della Polstrada hanno coadiuvato il lavoro dei tecnici dell’Ast nella raccolta delle informazioni per la relazione tecnica sull’infortunio che sarà poi consegnata all’autorità giudiziaria.