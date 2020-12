Attraversa la strada, viene investito da un'ambulanza in sirena: muore un uomo di 75 anni

JESI - Un drammatico incidente è avvenuto attorno alle 18 a Jesi, sul Viale del Lavoro, all'altezza dell'incrocio con via dei Mille. Un uomo di 75 anni di Jesi, residente in zona, stava attraversando la strada quando è stato colpito da un'ambulanza in sirena che procedeva verso Ancona con una paziente a bordo. Il sanitari del 118, che si sono subito fermati, hanno provato a rianimarlo a lungo, ma purtroppo è stato tutto inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jesi, la Croce Verde e l'automedica del 118. La corsia in direzione Ancona è stata chiusa al traffico.

