Va a pranzo dalla nonna, tremendo schianto in scooter contro un minibus: 17enne all'ospedale in codice rosso

JESI – Stava andando a pranzo dalla nonna quando, per motivi in corso d'accertamento, con il suo scooter si è scontrato frontalmente contro un minibus del servizio di trasporto pubblico. Paura oggi attorno alle 13,30 per un ragazzo di 17 anni, portato all'ospedale di Torrette in codice rosso, più che altro per la dinamica dello schianto: è infatti rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via Paradiso: sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e un mezzo della Croce Verde di Jesi, oltre alla polizia locale che si sta occupando della ricostruzione del frontale tra lo scooter e il pollicino.

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA