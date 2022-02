Attraversa la strada sulle strisce, un'auto la centra in pieno: donna di 52 anni portata all'ospedale dall'eliambulanza, è grave

JESI – Paura nel primo pomeriggio per un incidente avvenuto in via Setificio, di fronte al bar Cinturello. Una donna di 52 anni, residente a Jesi, d'origine romena, mentre attraversava la strada sulle strisce è stata investita da un'auto condotta da una donna del posto. L'impatto è stato violento, cadendo a terra la 52enne ha battuto la testa. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118, raggiunta dall'automedica e dalla Croce Verde di Jesi. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è stata portata in volo a Torrette, in codice rosso. Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Jesi.

Ultimo aggiornamento: 17:45

