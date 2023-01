JESI - Rocambolesco incidente ieri notte, proprio al centro della città. I residenti di via San Pietro Martire sono stati svegliati verso l’una da un gran rumore di lamiere, un boato che ha fatto temere il peggio. Affacciati alle finestre, hanno visto una Citroen di colore rosso di traverso lungo la strettissima via San Pietro Martire, incastrata tra un’auto - regolarmente parcheggiata a bordo strada - e il muro che delimita l’area periferica della parrocchia. L’utilitaria aveva perso il controllo e urtato alcune auto in sosta sul lato destro della carreggiata, prima di fermare la sua corsa contro il muro della parrocchia di San Pietro Martire. Immediato l’allarme al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza, una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi di legge, una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la scena del sinistro e l’auto.

Al volante della Citroen rossa fuori controllo, una donna brasiliana di 43 anni, domiciliata in città. La donna, aiutata dai Vigili del fuoco è stata estratta dall’abitacolo e affidata alle cure dei sanitari. E’ stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per le cure del caso. Qui è stata anche sottoposta ad alcoltest e narcotest, come prevede la legge, ed è risultata positiva all’alcol (aveva un tasso alcolemico pari a 3,30 gr/l) e positiva ai cannabinoidi.

Dimessa in mattinata



Nell’incidente non ha riportato che qualche lieve contusione, tanto che è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso, compreso l’esame radiografico Tac per scongiurare eventuali traumi interni, ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione tanto da essere dimessa nella mattinata di ieri. Tuttavia, gli agenti del Commissariato con ogni probabilità, all’esito degli accertamenti di legge, potranno procedere nei suoi confronti per la guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Norm che hanno coadiuvato i soccorsi, gestendo la viabilità che è stata interrotta fino all’1,15 circa. Ai proprietari delle auto in sosta danneggiate nell’incidente non resta che rivolgersi alle rispettive compagnie assicurative per il risarcimento del danno.