JESI - La città piange un’altra vittima della strada. Piero Guerriero, 63 anni, venerdì sera ha perso la vita in via Cartiere Vecchie, all’incrocio con via Padre Pellegrini, nei pressi del Lidl. Guerriero, residente a Jesi ma originario di Sassoferrato, era in sella alla sua bici quando, intorno alle 20, si è scontrato con una Renault Megane, il cui parabrezza dalla parte del conducente a seguito dell’impatto si è sfondato.

L’auto era guidata da un 19enne anche lui jesino. Inutili i soccorsi del 118, le ferite non gli hanno lasciato scampo e il suo cuore ha smesso di battere a ridosso del marciapiede che corre lungo via Cartiere Vecchie. Il magistrato giunto sul posto non ha ritenuto necessario l’esame autoptico e ha dato il nulla osta, intorno alle 22, alla rimozione della salma.

I due mezzi coinvolti sono sotto sequestro e la dinamica è al vaglio della Compagnia dei Carabinieri di Jesi, al comando del Capitano Elpidio Balsamo. Con ogni probabilità sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 19enne alla guida dell’auto. Conosciuto e stimato in città, Piero Guerriero era direttore dell’agenzia di pubblicità e comunicazione “Capolinea.it”, e proprio qui racchiudeva tutto il suo sapere dal mondo del teatro come autore di testi e spettacoli teatrali, al mondo del digitale e del design. Nella fredda giornata di ieri erano stati posti alcuni lumini sul luogo del dramma.