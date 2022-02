Urtata da un'auto cade dalla bicicletta e rovina sull'asfalto: 52enne in codice rosso all'ospedale

JESI – Attimi di paura poco prima di mezzogiorno nel quartiere Minonna, per una donna in bicicletta urtata da una macchina e caduta malamente sull’asfalto. La 52 anni stava pedalando nel rettilineo di via Misa quando è stata urtata da una Panda condotta da una donna. È stata sbalzata dalla sua bicicletta, rotolando sull’asfalto e cadendo malamente. Al volante dell’auto una 69enne che si è fermata a prestare soccorso. Sono immediatamente intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi, che hanno stabilizzato la 52enne sul posto e l’hanno trasferita in codice rosso precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

