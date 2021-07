Sbandata da paura, si ribalta con l'auto e rischia di finire contro una casa: 32enne all'ospedale in codice rosso

JESI - Schianto da paura nel pomeriggio in via San Marcello. Un 32enne alla guida della propria auto si è ribaltato in corrispondenza di una curva, rischiando di finire contro la recinzione di una casa. I residenti del posto e alcuni passanti hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’automedica. Il 32enne è stato liberato dall’abitacolo e consegnato alle cure dei sanitari per il trasporto all'ospedale di Torrette, dov’è arrivato in codice rosso: tuttavia, è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo. Sul luogo dell’incidente, avvenuto poco prima delle 18, i carabinieri e la polizia locale.

