Violento schianto contro un'auto: grave centauro 24enne, arriva l'eliambulanza

JESI – Violento scontro tra un’utilitaria e una moto, questa mattina poco dopo le 10 lungo via Gramsci a Jesi. L’incidente è avvenuto all’incrocio con piazza XXV Aprile, non lontano dalla casa di riposo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale un'auto da un 19enne jesino si è scontrata con una potente Kawasaki in sella alla quale si trovava un 24enne anche lui jesino.

Un impatto molto forte, in seguito al quale il centauro è finito rovinosamente a terra. Seppur rimasto sempre cosciente ha riportato diversi traumi. L’automobilista sotto choc ha allertato il 118 facendo intervenire l’automedica con l’ambulanza della Croce verde, ma per la dinamica del sinistro dalla centrale operativa del 118 di Ancona si è ritenuto necessario far intervenire l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, dove il giovane è stato portato in codice rosso.

