Fuori strada da brividi nella notte. Perde il controllo dell'auto, piomba su due veicoli in sosta e si ribalta

JESI - Un incidente da brividi è accaduto la notte scorsa a Jesi, in via XX Luglio. Quando l'una era passata da circa dieci minuti, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'auto fuori controllo è uscita di strada piombando su due veicoli in sosta e finendo la corsa ribaltandosi su un fianco.

Sul posto si sono portati l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa inviate dalla centrale operativa del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Jesi. Il conducente dell'auto, dopo le prime cure sul posto, è stato accompagnato al pronto soccorso di Jesi.

