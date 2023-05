JESI - Tragedia nel primo pomeriggio in via Santa Lucia, poco fuori dal centro. Un automobilista jesino di 85 anni ha accusato un malore alla guida e poi si è schiantato contro un palo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi. L'incidente si è verificato lungo la strada che porta al cimitero. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.