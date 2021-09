Schianto fra due auto, una finisce contro una colonna dell'arco Clementino: un ferito portato all'ospedale

JESI - Schianto da paura nel primo pomeriggio a Jesi, nei pressi dell'arco Clementino. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate e una delle due è andata a finire contro una colonna dell'arco.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco che con un'autobotte hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi. Uno dei automobilisti è stato portato all'ospedale di Jesi dove sono in corso gli accertamenti per stabilire l'entità dei traumi subiti nell'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA