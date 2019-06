Perde il controllo dell'auto e si ribalta più volte Soccorso pompieri e 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Perde il controllo dell'auto e si ribalta più volte. L'incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì, attorno alle 19, in via Ponte Pio, a Jesi. I vigili del fuoco hanno soccorso l’autista affidandolo alle cure del personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas Gpl.