Incendio all'alba nel deposito: i vigili del fuoco riescono a salvare i mezzi agricoli parcheggiati

JESI - Incendio all'alba nel deposito: il rapido intervento dei vigili del fuoco permette di mettere in salvo alcuni mezzi agricoli parcheggiati all'interno.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 5.30 circa in Piazzale Rafael Sabatini a Jesi per un incendio di un deposito abbandonato. La squadra di Jesi intervenuta con tre automezzi ha provveduto a spegnere le fiamme provocate dalla combustione di alcuni bancali di cartone e del materiale plastico accatastato di fianco al muro di cinta del magazzino. All’interno vi erano parcheggiati anche alcuni mezzi agricoli che non hanno subito danni. I Vigili del fuoco successivamente mettevano in sicurezza l’area dell’intervento.

