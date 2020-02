Incendio nel negozio di soft air: gravissimi danni, evacuata famiglia dal piano superiore

JESI - Scoppia un incendio nel negozio specializzato in attrezzature per soft air: evacuate le 5 persone della famiglia del proprietario che abitano nell'appartamento al piano superiore.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14,15 al negozio "Militaria" in via Scotellaro a Jesi. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti: le fiamme sono state spente ma i danni al negozio sono ingenti. Per sicurezza sono state evacuate le 5 persone della famiglia del propriatrio, che abitano nell'appartamento al piano superiore. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri, la polizia ed i soccorritori del 118, ma per fortuna non ci sono stati danni alle persone. Ancora da stabilire le cause dell'incendio.



