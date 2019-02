Si incendia caldaia di un appartamento â€‹evacuata una famiglia di residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Evacuati i residenti di un appartamento in via del Setificio a causa dei danni provocati da un incendio. Per cause in fase di accertamento, intorno alle 17, è andata a fuoco la caldaia per il riscaldamento di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina.I vigili del fuoco intervenuti da Jesi e Falconara, hanno allontanato le persone che occupavano l’appartamento del primo piano, hanno spento le fiamme, intercettato e chiuso le condotte di acqua e gas che per l’incendio si sono rotte.Terminate le operazioni di messa in sicurezza, gli occupanti del primo piano sono rientrati in casa, mentre l’appartamento interessato dall’incendio per il momento non è fruibile. Non si segnalano persone coinvolte.