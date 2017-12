Giovane agitato viene bloccato con lo spray al peperoncino: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Arrestato a ridosso della vigilia di Natale. A finire nei guai, uno jesino di 28 anni, che nella notte tra venerdì e sabato è stato notato dai carabinieri del Radiomobile aggirarsi insieme a un altro ragazzo in via Gallodoro e disfarsi di un involucro mentre la pattuglia si avvicinava. Si trattava di due dosi di cocaina, recuperate dai militari.Durante l’identificazione, lo jesino si è avventato contro i carabinieri, che per riportarlo alla calma sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo. Nei suoi confronti è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria del Tribunale di Ancona ne ha disposto l’immediata liberazione. E’ stato poi segnalato alla Prefettura come assuntore.