È gravissima l’anziana investita sulle strisce Sequestrata l'auto

JESI - Restano stazionarie nella loro estrema gravità le condizioni di Maria Pia Straffi, la pensionata di 72 anni travolta da un’Audi A3, mercoledì pomeriggio verso le 16 sulle strisce pedonali di via Clementina nord, mentre stava andando a casa di una delle figlie a trovare i nipotini. La donna, sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico nella notte, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette in condizioni gravissime, a differenza di quanto abbiamo riportato nell’edizione di ieri. Ci scusiamo con i familiari e con quanti la conoscono, per aver gettato - con il nostro errore commesso assolutamente in buona fede - altro dolore su una situazione di già grande apprensione.La pensionata, a seguito del violentissimo impatto con l’auto era stata sbalzata sull’asfalto e aveva battuto la testa perdendo conoscenza. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Moie per far luce sulla dinamica dell’investimento e per capire come mai l’automobilista (un 40enne della zona) che procedeva al volante della sua Audi A3 lungo la Clementina con direzione Jesi-Moie non sia riuscito a fermarsi in tempo ed evitare la signora che si trovava già sull’attraversamento pedonale. La macchina è stata posta sotto sequestro come da prassi.