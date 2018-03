Giovane beve varechina I genitori danno l'allarme e viene salvata dai sanitari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - In un appartamento del centro, verso le 10,30, una giovane jesina, 30 anni, in un momento di disperazione ha ingerito varechina. L’hanno rinvenuta i genitori e hanno lanciato l’allarme al 118. Per fortuna il pronto intervento dei sanitari del 118 e della Croce verde ha permesso di salvarla. È ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita.