«Vado ad ammazzarmi». A 27 anni telefona alla mamma e si impicca

JESI - Un giovane di 27 anni è stato trovato impiccato questa mattina. L'allarme è stato lanciato dalla madre che ha ricevuto l'ultima drammatica telefonata del figlio: «Vado ad ammazzarmi». Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi con 118, Croce Verde, vigili del fuoco e carabinieri che hanno tentato di evitare il peggio. Ma non c'è stato niente da fare. Il giovane di origini moldave è stato trovato senza vita in via del Burrone, presso il Cippo Martiri, un punto peraltro difficilmente raggiungibile a causa della neve.