Gioia al bar, cliente abituale gratta e vince 10mila euro: «Lavora duro, se li merita»

JESI – La fortuna bussa ancora alla porta di uno jesino e torna a farlo grazie a una grattata vincente alla tabaccheria-ricevitoria Paoloni Luigi di via Gallodoro. Proprio ieri, col caffè mattutino sono arrivate 10.000 euro a un giocatore jesino, cinquantenne artigiano, habitué del gratta e vinci.La vittoria è stata regalata da un bilgietto delle serie “Turista per sempre”. «Inizialmente non ci credeva, poi ha reso partecipi tutti i presenti della vincita e della sua gioia – racconta il titolare Luigi Paoloni – era emozionato e noi siamo felici per lui. E' un bel regalo di Natale per lui ma anche per noi. E' un nostro cliente abituale, uno che si alza presto la mattina per andare a lavorare... se la merita un po' di fortuna!».