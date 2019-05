Il giardiniere coltiva marijuana nella serra artigianale in garage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Avrebbe indirizzato le sue competenze da giardiniere per coltivare la marijuana in casa, facendola crescere in una serra allestita alla perfezione, con tanto di lampade, igrometri e strumenti per il sistema di ventilazione e aspirazione.Con un blitz che ha portato al rinvenimento di circa due etti di marijuana, hanno arrestato un 25enne jesino. Incensurato, di professione giardiniere, è finito nella morsa della Narcotici martedì pomeriggio, la vigilia del primo maggio. L’operazione della Mobile è scattata dopo una serie di indagini partite da Ancona. La perquisizione ha dato esito positivo, gli agenti hanno subito trovato quasi due etti di marijuana essiccata pronta per essere spacciata. I poliziotti hanno esteso la perquisizione anche al garage di pertinenza dell’appartamento. Qui è stata trovata una serra alta due metri e profonda altrettanto, completa di igrometri, sistema di aspirazione e ventilazione, e lampade utilizzate per scaldare la marijuana.