Già preso per spaccio: arresto â€‹bis per il senzatetto al Parco del Vallato

JESI - Arrestato cinque mesi fa per spaccio di hashish, uno straniero 30enne senza fissa dimora è stato di nuovo arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Jesi, stavolta per inosservanza della misura del Tribunale di Ancona di divieto di dimora nel territorio comunale e obbligo di non farvi ritorno per almeno sei mesi. Lo hanno pizzicato al Parco del Vallato, dove incontrava altri amici.I i militari del Radiomobile non lo avevano mai perso di vista. E hanno più volte segnalato l’inadempienza del provvedimento, finché il giudice del tribunale, valutata la condotta omissiva e la pericolosità sociale del soggetto, non ha determinato il provvedimento di revoca della misura interdittiva del divieto dimora tramutandolo invece in detenzione in carcere. I carabinieri ieri verso le 14 hanno atteso che si presentasse al parco e nel corso di un velocissimo blitz lo hanno isolato dal gruppetto di amici con cui si trovava e lo hanno arrestato per inadempienza delle misure imposte dal Tribunale.