Spariscono due trattori dall'azienda agricola: colpo nella notte da 130mila euro

JESI - Escalation di furti di mezzi agricoli in Vallesina. Appena due mesi fa, erano stati trafugati due trattori da una azienda agricola di Santa Maria Nuova. I ladri hanno colpito di nuovo, stavolta in una rimessa agricola di Santa Maria del Colle, tra Castelrosino di Jesi e Santa Maria Nuova. I banditi hanno agito nottetempo e dopo essersi introdotti all’interno della proprietà, hanno portato via due trattori un New Holland T7 gommato da 250 cavalli del valore di circa 90.000 euro e un altro New Holland 6050 del valore di 45.000 euro circa.Il proprietario se n’è accorto solo ieri mattina, quando ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto i Carabinieri. È allarme tra gli imprenditori agricoli della zona, dove già ieri mattina si rincorreva sui social la notizia del furto con la richiesta di collaborazione nel caso qualcuno avesse notato movimenti strani nella notte a Castelrosino e Santa Maria del Colle.