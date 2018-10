Furto o dispetto ma sempre allo stesso bar: sparisce la botte-tavolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un furto o un dispetto, poco importa. Fatto sta che il titolare dell’Hemingway Cafè Davide Zannotti si ritrova ancora una volta a fare i conti con chi, nottetempo tra venerdì e sabato, ha pensato di portarsi via un souvenir dal locale di piazza delle Monnighette, fulcro della movida del weekend jesino. Ignoti – per forza più di una persona – hanno rubato una delle botti che all’esterno del locale fungono da tavoli. «Se andando a cena da qualche amico notate una botte come questa – scrive Zannotti in un post con tanto di foto – altezza 94 centimetri, piano di metallo del diametro di 100 centimetri avvisatemi e sarete ricompensati. Hemingway vince anche con il numero di souvenir rubati: top movida», conclude facendo riferimento alla serie di furti di arredi e oggetti che abbelliscono il locale.