JESI - Ruba il cellulare alla postina e poi lo lascia a garanzia del “pagherò” dopo aver scroccato un’apericena in una rosticceria. L’ingegnoso ladruncolo scroccone – un 30enne nordafricano residente a Jesi - è stato identificato dalla Polizia e denunciato per furto e insolvenza fraudolenta.

E’ successo nel pomeriggio di venerdì. In via dei Colli la postina stava consegnando delle lettere e aveva lasciato il suo cellulare personale sullo scooter, dentro alla tasca anteriore portalettere. Un uomo passando ha arraffato il cellulare, per poi scappare. La postina solo risalendo sullo scooter si è accorta del furto e ha lanciato l’allarme al 112 con una seconda utenza.

Sono intervenuti gli agenti del Commissariato. Intanto il ladro si era recato in una rosticceria di via San Francesco dove aveva consumato un’apericena a base di pizza, caffè e whisky. Ma al momento di pagare, ha detto di aver dimenticato il portafogli a casa. Per convincere il titolare della sua onestà, ha lasciato il cellulare in pegno a garanzia che sarebbe tornato a saldare il conto. Ignaro del furto, il titolare ha acconsentito, ma l’uomo si è dileguato. Altra chiamata al 112. A intervenire è stata la stessa volante, che capisce subito, dalla cover del telefonino, che è quello rubato alla postina. Il ladro viene rintracciato poco dopo dalla seconda volante, identificato e denunciato.