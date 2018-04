Furto in casa, fuga con 10mila euro: i ladri prendono anche oro e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Topi d’appartamento in azione nella tarda serata di sabato nel quartiere San Francesco, una zona residenziale del centro, che negli ultimi mesi è stata martoriata dai furti. I malviventi con ogni probabilità tenevano d’occhio i proprietari di casa – un appartamento situato al pianterreno – e hanno atteso il momento propizio, quando verso le 22 sono usciti lasciando l’abitazione incustodita.A quel punto, con una tecnica ormai tristemente collaudata, hanno forzato una porta-finestra, servendosi di un arnese in ferro, e una volta introdotti all’interno hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di preziosi e denaro. Sono riusciti a trovare dei gioielli, i ricordi di una vita, e li hanno portati via. Per i residenti l’amara sorpresa al loro rientro a casa, quando hanno trovato l’appartamento sottosopra, i cassetti svuotati, gli armadi aperti e i mobili spostati. Uno choc. Le stanze visitate dai ladri, che hanno frugato e messo le mani ovunque. Spariti tutti i monili e i preziosi, per un valore commerciale che si aggira sui 10.000 euro, molto di più ovviamente quello affettivo essendo preziosi ricordi di famiglia. Hanno lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini. Purtroppo sembra che in zona non vi siano telecamere di sicurezza utili a indirizzare le ricerche e che nel palazzo nessuno si sia accorto di niente.I banditi - almeno due persone più un palo, in strada a controllare che i residenti non rientrassero prima - devono aver agito in un orario compreso tra le 22 e l’una di notte, orario in cui i proprietari erano fuori. Le indagini sono in corso. Non è escluso che ad agire possano essere sempre gli stessi topi d’appartamento che nelle scorse settimane hanno svaligiato altre abitazioni sempre nei quartieri del centro e con modalità del tutto simili, collezionando bottini prevalentemente composti di gioielli in oro e denaro contante. Anche negli altri colpi che si sono registrati, i banditi non hanno portato via apparecchi elettronici o high-tech commercialmente costosi ma forse difficili da piazzare.