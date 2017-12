Un colpo dietro l’altro in città Sono finiti i blitz della ladra seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Riconosciuta e denunciata la ladra seriale responsabile di alcuni furti in casa commessi nei mesi scorsi. La donna, una romena di 39 anni già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era stata vista da alcune vittime dei furti allontanarsi insieme a un complice subito dopo i colpi. La sua presenza sempre nei luoghi dei furti, segnalata agli investigatori, aveva indirizzato le ricerche. I Carabinieri al termine delle indagini sono riusciti a individuarla e denunciarla per furto aggravato e continuato in concorso con un complice, che è in via di identificazione.