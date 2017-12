Furto in casa, malviventi in fuga con un bottino di migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Con l’avvicinarsi del Natale tornano in azione, più motivati e senza scrupoli che mai, i topi d’appartamento. Un altro colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì in una palazzina a due piani nella zona dei giardini pubblici di viale Cavallotti, bersagliata dai furti in casa in questo ultimo periodo. I ladri, approfittando dell’assenza dei residenti – forse li tenevano d’occhio e hanno atteso che uscissero per lo shopping natalizio – si sono introdotti nell’appartamento al secondo piano arrampicandosi fino al balcone. Hanno forzato con un arnese in ferro una porta-finestra e si sono aperti un varco.Agilissimi e rapidi, si sono introdotti in casa e hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro contante e oro. Cassetti svuotati, armadi aperti, stanze sotto sopra. Hanno rovistato dappertutto, in ogni stanza. Hanno agito indisturbati, presumibilmente con un complice in strada a fare da “palo” e segnalare eventuali movimenti al momento giusto. Poi si sono diretti in camera da letto, dove hanno trovato su un mobile dei gioielli custoditi in un cofanetto e nei cassetti del denaro contante. Sono quindi scappati, sempre dalla finestra, facendo perdere le proprie tracce. I residenti si sono accorti del furto solo al rientro. Hanno lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo della Compagnia di Jesi, che stanno eseguendo le indagini. Il valore del bottino, tra gioielli e denaro contante, si aggira sui 3mila euro.