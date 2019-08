Furti nelle aziende, scatta la caccia all'uomo lungo fiume e ferrovia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ladri in azione nei centri commerciali e nelle attività di via don Minzoni, furti consumati in pieno giorno da agilissimi banditi che si sono poi dati alla fuga. Ma è scattato l’allarme e ne è nata una vera e propria caccia all’uomo, con tanto di gazzelle dell’Arma che hanno battuto palmo a palmo la zona industriale fino alla ferrovia, in zona Roncaglia, al confine con il fiume Esino, ispezionata anche da quattro militari a piedi con il comandante della Compagnia sul posto a coordinare le ricerche.Erano circa le 10.30 di ieri, quando qualcuno ha lanciato l’allarme al 112 segnalando di aver notato la fuga dei ladri in direzione della ferrovia dopo aver consumato dei furti ai danni di alcune aziende. A quel punto, sul posto sono arrivate due pattuglie del Radiomobile della Compagnia carabinieri di Jesi, a sirene spiegate, che hanno passato al setaccio tutta la zona. Le indagini sono in corso anche per la quantificazione del bottino.