JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 16 in via Paradiso per recuperare un furgone che era finito con le ruote posteriori in un fosso. Il furgone è stato agganciato ad un mezzo 4x4 e trainato sulla sede stradale. Non si segnalano persone coinvolte.

