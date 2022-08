Sterpaglie a fuoco vicino allo svincolo della superstrada, chiuso un tratto: traffico congestionato

JESI – Diverse squadre dei vigili del fuoco sono in azione a margine della superstrada, nei pressi dello svincolo di Jesi Ovest, per una serie di incendi di sterpaglie scoppiati in più punti. Per via del fumo che ha invaso la carreggiata, la polizia stradale ha provveduto a chiudere la Ss76 nel tratto in direzione Ancona, tra Monte Roberto e Jesi Ovest. Sul posto, anche i carabinieri e personale dell'Anas. Secondo i primi rilievi, a scatenare i vari roghi sarebbero state le scintille innescate dal passaggio di un mezzo pesante.