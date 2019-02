Fulminata da un infarto: il figlio la trova riversa a terra in cucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Una donna di 86 anni che abitava sola è stata trovata senza vita riversa nella cucina della sua casa in via Sante Ferrari a Jesi. La poveretta è deceduta in seguito a un malore fatale. A trovarla è stato il figlio, noto ristoratore jesino. Immediato l’allarme al 118. Sul posto i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde che hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto presumibilmente un paio d’ore prima del ritrovamento. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Jesi per accertare che non fosse una morte violenta: la donna cadendo colta da infarto aveva rotto un vetro.