Forzano la porta di casa e appiccano il fuoco Danni ingenti all'abitazione

JESI - Qualcuno è entrato in una casa disabitata, forzando l'ingresso, e ha appiccato il fuoco. E' accaduto la scorsa notte al civico 5 di via Minonna, alle porte di Jesi, e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco l'abitazione, disposta su due piani, è stata seriamente danneggiata, con il crollo di parte del solaio, e ora è inagibile. L'allarme, dato da un vicino che ha visto le fiamme, è scattato intono alle 2 e 45. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi con autopompa e due autobotti a supporto. L'intervento è proseguito fino alle dieci del mattino con la bonifica degli ultimi focolai. Sull'origine dell'incendio indagano i carabinieri di Jesi, ma sembra evidente che si tratti di un rogo doloso. La casa era disabitata, non c'erano impianti elettrici in funzione e sul portoncino di ingresso c'erano segni di effrazione.