JESI - La dea bendata si ferma in città e regala un bacio da 50mila euro a un fortunato vincitore. Nell’estrazione della Lotteria Italia sono stati selezionati i fortunati biglietti: alla tabaccheria-ricevitoria di Andrea Pirani in viale della Vittoria 48 è stato venduto un biglietto della serie D 229592 da 50mila euro.

E’ caccia dunque al vincitore (o alla vincitrice). Sorpreso anche lo stesso Pirani: «Non sapevo nulla, ho appena scaricato le estrazioni, effettivamente la matrice della serie vincente c’è - dice -. Sono felice che uno dei miei clienti abbia fatto questa vincita e spero che sia andata a chi ne aveva bisogno». Non ha idea tuttavia di chi possa essere il fortunato, anche se ci pensa e spreme le meningi: la vendita dei biglietti non è stata omogenea ma continuativa nel corso degli ultimi mesi.

«Questo genere di biglietti sono tre mesi che li vendo – racconta Pirani - non ne sono andati via tantissimi quest’anno rispetto al passato dove la Lotteria Italia era molto più sentita, comunque negli ultimi giorni a ridosso del programma che ospita l’estrazione c’è stata una concentrazione di acquirenti. Difficile dire chi possa essere». Alla ricevitoria Pirani, storica attività di viale della Vittoria, quasi di fronte alla gelateria “Ciro&Pio”, non è nuova la visita della dea bendata: «Alla Lotteria Italia è la prima volta che viene estratta una cifra così alta ma in passato, soprattutto con il Gratta & Vinci, c’è stato chi ha grattato 50mila euro».