Finti stipendi a calciatori e staff: â€‹squadra nei guai per una frode milionaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Distraeva fondi dalla società calcistica destinandoli a calciatori e membri dello staff, ma solo sulla carta: denunciato l'amministratore.Si tratta di una squadra di calcio della Vallesina, su cui ha puntato la lente la Guardia di Finanza nell'operazione "Cartellino Giallo" che ha svelato una frode milionaria.E' con estremo stupore che giocatori e membri dello staff hanno appreso dei soldi contabilizzati dalla società come compensi nei loro confronti, conmpensi che non hanno mai ricevuto. Ma che usciavno dalle casse della società, con l'attenzione a non superrare i 7.500 euro l'anno e non esserre assoggettati alla ritenuta Irpef, proprio con quella motivazione. Soldi che poi venivano utilizzati per altri. Sotto accusa prelievi per oltre un milione di euro. L'amministratore della società è stato denunciato: irrogate sanzioni in materia di antiriciclaggio per violazioni del limite di legge per l'uso del contante.