«Fai la fine di Pamela» e prende a pugni la compagna: condannato

di Benedetta Lombo

JESI - «Farai la fine di Pamela», e poi i pugni, sferrati in pieno volto, gli schiaffi e le urla. È stato condannato a due anni e mezzo di reclusione un trentenne di origine calabrese accusato di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. Un giorno per un calzino bucato aveva tirato un pugno in pieno viso alla compagna, una jesina di 35 anni, rompendole il naso. Ma quello era stato solo un singolo episodio di violenza in un incubo durato quasi due anni. I primi episodi denunciati dalla giovane risalgono ad agosto 2016, l’ultimo è del 18 marzo 2018, una data che la donna difficilmente dimenticherà.