Farmacie unite per aiutare l’ospedale Carlo Urbani

JESI - «A tutti i 23 farmacisti della Vallesina e di Jesi che hanno contribuito all’iniziativa di solidarietà a favore dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi in questo periodo di emergenza sanitaria: grazie». A rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i colleghi titolari delle farmacie del territorio che non si sono tirati indietro nel delicato momento storico che si sta vivendo, sono i farmacisti promotori dell’iniziativa benefica Gaetano Barba, Stefania Calcatelli, Stefania Gianfranceschi e Giuseppe Silvestrini.

«Al gruppo di farmacisti, che si è rivelato affiatato e sensibile nei confronti della comunità e dei medici ospedalieri in prima linea per l’emergenza Covid-19, si sono due aggiunti anche due medici a cui rivolgiamo un ulteriore grazie – proseguono i promotori - Tutti insieme abbiamo raggiunto l’importante cifra di 11.200 euro che abbiamo devoluto nei giorni scorsi alla onlus Aicu per contribuire all’acquisto di due letti bariatrici da terapia intensiva per pazienti obesi». Questi i nomi delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa: Calcaterra, Colle Paradiso, Fausto Coppi, Moretti, Barba, Martini, Zainetti, Moje, Calcatelli, delle Grazie, Gianfranceschi, Grammercato, Latini, Regno, Falaschi, Possenti, Cerni, Federici, Rosetti-Lecce, Dr. Max di Moie, Comunali 1 e 2 di Jesi, Andriani, Galassi. E i medici Giorgio Senesi e Valentina Di Tizio.

