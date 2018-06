Fallito assalto al bancomat Via il piccone i ladri scappano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Hanno tentato l’assalto al bancomat armati di piccone, e confidando sulla complicità della notte. Ma non sono riusciti a portare via niente, il piano è fallito. I carabinieri cercano di capire perché il colpo si è risolto in un flop, considerato che non c’è stata neppure la sirena dell’allarme - che stando a quanto emerso dalla prime indagini non è scattato - a squarciare il velo del silenzio. L’altra notte i ladri se ne sono dovuti andare a mani vuote, dopo aver tentato l’assalto allo sportello bancomat di Ubi Banca di via Domenico Ricci.Erano arrivati con intenzioni bellicose in testa e in mano un piccone e alcuni cacciavite, strumenti che nel loro piano sarebbero serviti a forzare il bancomat. Ma non ci sono evidentemente riusciti, e si sono dovuti arrendere. I carabinieri di Jesi tentano di dare un volto ai banditi maldestri, magari scovandone i lineamenti nei filmati delle telecamere di videosorveglianza.Ieri è stato un passante a fare la segnalazione al 112, dopo aver trovato a terra il piccone. Ora gli investigatori dell’Arma indagano per capire gli autori del tentato furto, e i motivi per cui sono dovuti scappare senza bottino.