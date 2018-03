Jesi e Falconara, si torna sui banchi. Osimo e Ancona: a scuola lunedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Nel mattino era circolata una fake news, poi smentita dal Comune di Ancona, sulla chiusura delle scuole. Ma l’amministrazione si è dovuta arrendere al maltempo: le scuole resteranno chiuse sia venerdì che sabato: “Chiuse le scuole – si legge nella pagina Fb informa città - di ogni ordine e grado domani e sabato. Anche l'Università sospende lezioni e tirocini e li riprenderà lunedì.L'Amministrazione ha preso questa decisione considerando prioritari alcuni fattori: la sicurezza, i trasporti soprattutto dalle zone più lontane, la numerosa presenza di studenti delle superiori provenienti dall'interno dove ancora sta nevicando, il fatto che molti plessi scolastici sarebbero stati comunque chiusi sabato perchè sedi di seggio elettorale. Le previsioni sono in miglioramento ma in alcune zone permangono neve e ghiaccio, specie nelle aree collinari e nelle frazioni, che rendono difficile la circolazione e i trasporti pubblici che non potrebbero garantire al minuto gli orari delle linee per raggiungere le lezioni”. Anche Osimo sulla stessa linea: si ritorna in classe lunedì, almeno in quegli istituti che non ospitano seggi elettorali. Brutta notizia per gli scolari di Jesi e Falconara: dovranno tornare sui banchi già venerdì 2 marzo.