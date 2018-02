Ezio Bardi trovato morto sul letto: in lacrime per il re delle meringhe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Choc in città per l’improvvisa morte di Ezio Bardi, 50 anni, titolare della storica pasticceria di corso Matteotti. Il “re delle meringhe” è stato trovato senza vita ieri mattina nella sua abitazione in corso Matteotti, forse tradito da un infarto. È spirato nel sonno e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Un personaggio conosciuto e molto stimato in città, terza generazione - insieme alla sorella Roberta - di una lunga tradizione di pasticceri jesini.L’allarme è scattato verso le 13. A chiamare i soccorsi è stato un amico con cui Ezio aveva un appuntamento in mattinata. Ma il cellulare squillava a vuoto, il portone dello storico palazzo Merighi che si affaccia su corso Matteotti, serrato dall’interno. E la macchina, ancora ricoverata in garage. Ezio era in casa e quel silenzio si è presto trasformato in apprensione, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari dell’automedica del 118.Sono stati i militari ad aprire la porta e quando insieme ai sanitari sono entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto Ezio esanime. Non respirava più, il cuore aveva smesso di battere. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, il medico non ha potuto che constatare il decesso. La salma è stata trasferita alla casa funeraria di Santarelli, a Monsano, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Saranno disposti accertamenti necroscopici per stabilire la causa del decesso. I funerali non sono stati ancora fissati, ma saranno celebrati con ogni probabilità tra mercoledì e giovedì nella chiesa di San Filippo. La notizia, rimbalzata in città, ha destato profondo sconcerto e incredulità. Ezio Bardi era molto conosciuto e stimato. La pasticceria Bardi in corso Matteotti 27, fondata nel 1927 da Ezio Bardi, è stata insignita del riconoscimento di locale storico delle Marche.A portare avanti la tradizione, c’erano Ezio e la sorella Roberta, terza generazione, eredi di un marchio che ha sempre significato qualità nella produzione di paste, meringhe e gelato artigianale. Dopo aver replicato con un altro locale “Bardi” in viale della Vittoria, nel luglio 2014 la gestione era passata a Pausa Caffè di Liviano Montecchiani sas, pur mantenendo l’esclusività dei prodotti a marchio Bardi.Attivissimo nelle iniziative della città e sempre sensibile alle problematiche del centro, Ezio partecipava attivamente alle riunioni di JesiCentro. Professionista serio e affezionatissimo alla pasticceria che considerava una seconda casa, lo si vedeva sempre dietro al bancone. Anche domenica era là, per i suoi clienti e per gli amici. Fisico atletico, appassionato di fitness e assiduo frequentatore della palestra Bodyline, attentissimo alla dieta e al mangiare bene, nulla avrebbe lasciato presagire a un epilogo tanto drammatico. Increduli i colleghi commercianti, gli amici, che si stringono al dolore della sorella Roberta.