L'ex direttore Asl: «Non solo Covid, ci sono altri malati. Io sono invalido e ringrazio i medici»

JESI - Un grazie, non banale. Anzi un «ringraziamento forte, alto e sonoro». Perché «esistono le altre malattie e invalidità, che ignare del Covid hanno continuato a perseguitare imperterrite alcuni di noi». Ma «io e i moltissimi come me, acciaccati a vario titolo, abbiamo continuato a ricevere cure e assistenza; con le mascherine, i camici e gli schermi di sicurezza, guanti e calzari». A pronunciare questo grazie, in una lettera aperta ai dirigenti della sanità della città di Jesi, è Maurizio De Magistris.

Figura molto nota: imprenditore e uomo di sport ma anche dirigente proprio in sanità, dove fra anni ’90 e 2000 venne chiamato, dal mondo del privato, a dirigere l’Asl. Oggi De Magistris affronta una situazione di invalidità significativa. E non sono tempi facili per cronicità che richiedono cura e attenzione. Lo ricorda lui per primo: «Siamo in tempi di Covid e viviamo anche in una città che ha intestato il proprio ospedale ad un medico, Carlo Urbani, che ha per primo identificato il virus SARS e realizzato il protocollo internazionale utilizzato dall’OMS per combatterlo e fronteggiare il suo diffondersi e purtroppo ci ha lasciato la vita. Della sanità si parla tutti i giorni da quasi un anno, a buon titolo, per elogiare il personale sanitario che molto si è prodigato e molto ha pagato per questa pandemia».



Poi, rammenta De Magistris, esiste anche tanto altro. Malattie e invalidità che affliggono tanti, «fra questi chi scrive, ormai da oltre un ventennio portatore di una lesione midollare e del lungo fardello di inconvenienti che questo comporta dove, e lo aggiungo per cronaca, quello di non poter camminare è certamente il male minore». Situazioni che il personale medico e sanitario ha continuato ad affrontare appesantito dai maggiori obblighi e doveri imposti dalla pandemia.

«Vorrei – scrive De Magistris- che un ringraziamento forte, alto e sonoro giungesse a tutto quel personale sanitario che quotidianamente si è preso, e si prende, cura delle migliaia di casi che necessitano di interventi e atti medici spesso difficili e specialistici ai quali si sono aggiunte le misure di prevenzione anti Covid». Prosegue la lettera: «Nel mio caso in particolare molto debbo a Donatella Rossolini e a Pamela Orazi che gestiscono l’ambulatorio per le ferite difficili, e non fanno solo questo, presso gli ambulatori di via Guerri in Jesi. Molti anni ho trascorso a dirigere strutture complesse, comprese le sanitarie, e molti anni ho trascorso come paziente di strutture sanitarie in giro per l’Italia, credo di aver titolo per riconoscere altissima professionalità e una capacità di relazione con i pazienti, e che bel tipo di pazienti, non comune alle nostre due infermiere specialiste».

Conclude. «A loro, Donatella e Pamela un ringraziamento particolare e emblematico, estendibile a tutti coloro che Covid o non Covid fanno e continuano a fare il loro dovere con professionalità, competenza e amore per il loro lavoro. Grazie». Tutti negativi intanto i tamponi su utenti e operatori dei cinque centri diurni per disabili gestiti da Asp fra Jesi, Filottrano, Staffolo, Cingoli.

