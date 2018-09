Evade dagli arresti domiciliari e rapina due tabacchi: maxi condanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Arrestato per una rapina a mano armata in un bar di Macerata, viene messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Ma prima di presentarsi in tribunale davanti al giudice, scappa e si dà alla macchia, finendo a Jesi. Qui, secondo la procura dorica, commette due blitz armati nei confronti di altrettante tabaccherie nel giro di dieci giorni, mettendo le mani su 6mila euro. Ne passa altri otto da latitante e poi viene arrestato il primo aprile. Dove? A casa della compagna con cui aveva deciso di ricongiungersi in occasione del giorno di Pasqua. E’ stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione.